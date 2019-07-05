MTV: "التقدمي" سلم 2 من المطلوبين الأساسيين بحادثة قبرشمون للأمن العام

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV"، أنّ "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" سلّم اثنين من المطلوبين الأساسيّين في حادثة ​قبرشمون​ إلى ​الأمن العام​، تمهيدًا لتسليمهم إلى ​شعبة المعلومات​".

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