شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يكشف محاولات الجزيرة القطرية لتشويه الدول العربية لمصالحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو بثه موقع "قطريليكس" عن شبكة الجزيرة القطرية وعدم توقفها عن المتاجرة بكل شيء؛ لتحقيق دعاية سياسية تخدم أجندة مموليها، حتى وإن كان الأمر على حساب المعايير المهنية والأخلاقية للتناول الإعلامي، وكان آخرها نشر إعلان مدفوع بصحيفة الجارديان البريطانية، لترويج افتراءاتها التي فشلت في إقناع الرأي العام بها رغم ضخامة الإنفاق المخصصة لها.

وذكر التقرير أن تنظيم الحمدين لجأ لحيلة جديدة بغرض تشويه دول التحالف العربي عبر منصات أجنبية مستخدما أمواله الملوثة، بعدما فشلت ترسانته الإعلامية في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، عبر الإعلانات الممولة.

وقال التقرير أن هذه محاولة لقلب الحقائق وتلوينها ادعت القناة في إعلانها المدفوع أن صحفيها باتوا مهددين وأنهم معرضون لمصير مشابه لما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مدعية أن دول التحالف العربي ربما تستهدف صحفييها في المستقبل.

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