شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يكشف محاولات الجزيرة القطرية لتشويه الدول العربية لمصالحها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو بثه موقع "قطريليكس" عن شبكة الجزيرة القطرية وعدم توقفها عن المتاجرة بكل شيء؛ لتحقيق دعاية سياسية تخدم أجندة مموليها، حتى وإن كان الأمر على حساب المعايير المهنية والأخلاقية للتناول الإعلامي، وكان آخرها نشر إعلان مدفوع بصحيفة الجارديان البريطانية، لترويج افتراءاتها التي فشلت في إقناع الرأي العام بها رغم ضخامة الإنفاق المخصصة لها.
وذكر التقرير أن تنظيم الحمدين لجأ لحيلة جديدة بغرض تشويه دول التحالف العربي عبر منصات أجنبية مستخدما أمواله الملوثة، بعدما فشلت ترسانته الإعلامية في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، عبر الإعلانات الممولة.
وقال التقرير أن هذه محاولة لقلب الحقائق وتلوينها ادعت القناة في إعلانها المدفوع أن صحفيها باتوا مهددين وأنهم معرضون لمصير مشابه لما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مدعية أن دول التحالف العربي ربما تستهدف صحفييها في المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "قطريليكس" يكشف محاولات الجزيرة القطرية لتشويه الدول العربية لمصالحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.