شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أبرز أهداف الإصلاح الاقتصادى وصول الدعم لمستحقيه خاصة محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، أن أحد أبرز الأهداف لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا هو وصول الدعم إلى مستحيه، مشيرا إلى أن مصر ستنجى العديد من المكاسب بعد هذه الإجراءات الاقتصادية.

وقال النائب رياض عبد الستار، إن الهدف الأساسى من هذه الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر الآن وصول الدعم لمحدودى الدخل.

وتابع عضو مجلس النواب: "بدون شك سيجنى الشعب المصرى ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمكاسب الإيجابية التى ستعود على المواطنين خاصة محدودى الدخل وسيعم الأمن والرخاء على ربوع مصر الغالية".