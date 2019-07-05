شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تطالب السلطات التركية بالإفصاح عن ملابسات مقتل ذكى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، في مداخلتها الشفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة كفالة الحق في الحياة بموجب المواثيق الدولية، وذلك ضمن البند الخامس الخاص بهيئات حقوق الإنسان، مشيرةً في المداخلة لحالة ذكى مبارك.

وعلى صعيد آخر، طالب عبد الرحمن باشا الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة التحقيق في حادثة مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك في السجون التركية، والتي ادعت السلطات التركية بأنه انتحر، في الوقت الذي تدعي فيه أسرته أنه قُتل نتيجة التعذيب، بعد إثبات تقرير الطب الشرعي وجود آثار لجروح على جثمانه.

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وقال باشا، في المداخلة الشفوية، أن مؤسسة ماعت قد تقدمت بشكوى إلى المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج إطار القضاء، ولم تتلق المؤسسة ردًا حتى الآن وطالب الحكومة التركية بتقديم كافة المعلومات بشفافية من أجل الوصول إلي الحقيقة في مقتل زكي مبارك.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فرد من 8 دول أوروبية وأفريقيا، كما تعقد مؤسسة ماعت عدد من الندوات والاجتماعات على هامش اعمال الدورة.