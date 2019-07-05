شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودى يفضح الجزيرة: قناة إسرائيلة الأصل والمنشأ وخصصت لتدمير المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فهد ديباجى، الخبير السياسى السعودى، قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أن تلك القناة تخدم مصالح إسرائيل، وأن المال القطرى سيتم إبطال مفعوله قريبا.

وتسائل الخبير السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لماذا تتجاهل قناة الجزيرة لمظاهرات إسرائيل؟ وعدم نقلها للعنف ضد المتظاهرين؟ فهذا يؤكد أنها إسرائيلة الأصل والمنشأ، وأنها خصصت لإثارة الفتنة والفوضى وتدمير الوطن العربي.

وتابع فهد ديباجى: الجزيرة تجاهلت سابقا مظاهرات إيران و فرنسا وحاليا إسرائيل، فقناة الجريرة ضد وعدو العرب وليست مع العرب.

وأوضح الخبير السياسى السعودى، أن النظام القطري والمال القطري سيبطل مفعوله وسيذهب بذهاب نظام الملالي و أردوغان وتجريم الإخوان .