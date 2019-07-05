شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضحه: أمير قطر على علم بالكم الهائل من ملفات الفساد والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، هجوما عنيفا على الأمير القطرى وتنظيم الحمدين، مشيرا إلى أن تميم بن حمد يعلم جيدآ الكم الهائل من ملفات الإجرام والفساد والإرهاب المحيطه به، وهو الآن يعلم أن هناك خيارات تتعلق بتنازله عن الحكم.

وأضاف ابن عم تميم بن حمد، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تميم يعلم ماهي العواقب في حال لم يوافق على التنازل ونعلم أن إدارة قطر ليس بيده بشكل كامل.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن هناك مطالبات أمريكية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بخصوص قضايا كثيرة جدا منها أن المراقبين الدوليين يرون أن هناك العديد من قضايا انتهاك حقوق الإنسان في قطر منها على سبيل المثال لا الحصر ملف اعتقال لطيفة المسيفري المعارضة القطرية، وحقوق قبيلة الغفران في قطر، ودعم تنظيم الحمدين للإرهاب، فالخناق بدأ يضيق على تنظيم الحمدين الإرهابي.