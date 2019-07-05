شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر لأعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين ،عن موعد بدء دورات تدريب أكاديمية ناصر العسكرية المقدمة للمحامين، بمقتضى البروتوكول الذى تم بين نقابة المحامين والأكاديمية، تحت رعاية سامح عاشور نقابة المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقالت نقابة المحامين، إنه تقرر أن تعقد الأكاديمية دورة فى "الاستراتيجية والأمن القومي" للمحامين ابتداء من يوم 21 يوليو حتى 31 يوليو الحالى، وذلك من يوم الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وأشارت النقابة الى أنه تقرر ضغط هذه الدورة لمدة أسبوعين للمحامين فقط، حيث تبدأ في الساعة الرابعة عصرا، وتنتهي الثامنة مساء، بقيمة اشتراك ٥٠٠ جنيه يسلم إلى الموظف المختص بالنقابة العامة، بالإضافة إلى صورة كارنيه المحامي عن عام 2019، مؤكدة أنه في ختام الدورة سيحصل المحامي على شهادة باجتيازه للدورة، وأن الاشتراك في الدورة لا يزال متاحا.

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