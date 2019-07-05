السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي تم التوصل له في السودان.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية -
بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، مؤكدًا ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.
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