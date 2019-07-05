طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في حجة اليمنية

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثي الانقلابية شرق

مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) باستهداف المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميلشيا الحوثي الانقلابية في ذات المنطقة.



وكانت مقاتلات التحالف العربي نفذت يوم الثلاثاء الماضي عدة غارات جوية استهدفت إحداها عربة قتالية للميلشيا في منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بني حسن بمديرية عبس.