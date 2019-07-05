الناتو: روسيا ترفض تدمير الصواريخ الجديدة بأوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن روسيا رفضت تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة بأوروبا في انتهاك للمعاهدة المبرمة في عام 1987.
وأضاف ستولتنبرج، في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا اليوم الجمعة وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، : "لم نسجل أية بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطةالمدى من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من أغسطس، والعواقب في غاية الخطورة".
وقال: "إذا تبين أنه من المستحيل إنقاذ المعاهدة عندها سيكون رد فعل الحلف الأطلسي منسقا ودفاعيا، وسنضطر إلى التحرك".
وأشار إلى أن "الدفاعات الحالية عاجزة عن إسقاط صاروخ عابر للقارات يُطلق من
ويطالب الحلف بأن تدمر روسيا نظامها الجديد للصواريخ "أس أس سي-8" قبل تاريخ انتهاء العمل بمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، في 2 اغسطس المقبل.
وصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، التي وقعت في واشنطن بين الرئيس الراحل رونالد ريجان، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي الراحل ميخائيل جورباتشوف، في 8 ديسمبر 1987.
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