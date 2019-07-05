اليونان تصادر أضخم كمية مخدرات على مستوى العالم

تمكنت السلطات اليونانية من مصادرة أكثر من خمسة أطنان من المادة المخدرة الاصطناعية المعروفة باسم "الكبتاجون"، والتي تعد الكمية الأكبر على الإطلاق لمخدر يتم مصادرته على مستوى العالم.
وقال فريق مقاومة الجرائم المالية في اليونان - في بيانأوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه تم العثور على المخدر، المعروف أن بعض الإرهابيين يتناولونه قبل تنفيذ هجماتهم، في ثلاثة حاويات مصدرها سوريا،
وأضاف الفريق أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى العصابات المتورطة في تهريب كمية المخدرات ومعرفة ما إذا كانت الشحنة متجهة إلى الصين من عدمه.
كما أوضحت السلطات أن 20 موظفًا استغرقوا أسبوعًا لإتمام عملية تفتيش الحاويات.
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