مباحثات روسية - أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، اليوم الجمعة، مع السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان ، سُبل تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأمنية المتعلقة بالأزمة السورية

والحد من التسلح.

وذكر البيان الصادر عن السفارة الأمريكية لدى روسيا ، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية :" أن هانتسمان وجيراسيموف التقيا في موسكو اليوم لمناقشة عدد

من القضايا الأمنية، التي تشمل: الوضع الراهن في سوريا، والشرق الأوسط، وقضية الحد من التسلح، فضلًا عن مسألة توسيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".كما أضاف البيان أنه دار النقاش حول سُبل تعزيز الحوار العسكري بين البلدين، واصفًا المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي بـ"النزيهة" و"البناءة".