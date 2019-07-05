مباحثات روسية - أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، اليوم الجمعة، مع السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان ، سُبل تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأمنية المتعلقة بالأزمة السوريةوالحد من التسلح.
وذكر البيان الصادر عن السفارة الأمريكية لدى روسيا ، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية :" أن هانتسمان وجيراسيموف التقيا في موسكو اليوم لمناقشة عدد
كما أضاف البيان أنه دار النقاش حول سُبل تعزيز الحوار العسكري بين البلدين، واصفًا المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي بـ"النزيهة" و"البناءة".
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