التعادل الإيجابي يُنهي زمن المباراة الأصلي والحسم يتأجل لشوطين إضافيين

حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله، زمن المباراة الأصلي، بين المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد بنين، برسم ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، على أرضية ملعب السلام في القاهرة.

فبعد نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فاجئ أديليهو العناصر الوطنية بتوقيعه هدف التقدم لبنين في الدقيقة 53، قبل أن يعدل يوسف النصيري الكفة للأسود في الدقيقة 81، لينهي الحكم الأنغولي كارفاليو التوقيت القانوني للمباراة بالتعادل الإيجابي.

ويخوض المنتخبين شوطين إضافيين، لمعرفة المتأهل لدور ربع النهائي، إذ تسعى “أسود الأطلس” إلى حسم المباراة خلالهما لتفادي مفاجآت الضربات الترجيحية.