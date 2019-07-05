“اليوم24” ينقل قصة أطفال الهاتف في شجرة لمشاهدة مبارة الأسود.. ساهموا بـ 2 دراهم! – فيديو

فيديو: حسام أديب
أثارت الصور المنشورة لعدد من الأطفال في إحدى القرى الفقيرة، والمعزولة، وهم يتابعون مقابلات المنتخب الوطني على جهاز هاتف محمول، تعاطفا واسعا، انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخب لمساعدتهم.
شباب القرية النائية، الواقعة في منطقة بويبلان الجبلية، والتابعة ترابيا لإقليم تازة، أبانوا عن تعلق شديد بكرة القدم، ما دفعهم، في ظل انعدام الإمكانيات، إلى البحث عن أي وسيلة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني وفق تصريح أدلى به حميد، أحد شباب القرية، لموقع “اليوم 24”.
وأضاف حميد: “منذ صباح اليوم المقرر لإجراء مقابلة منتخبي المغرب، وساحل العاج ونحن نبحث عن طريقة لمتابعة المباراة، قبل أن نقرر جمع مساهمات لشراء تعبئة الأنترنيت لمتابعة المقابلة، ولو على هاتف محمول”.
والمؤلم في القصة أن القرية المهمشة لا تتوفر على تغطية شبكة الأنترنت المناسبة للهاتف المحمول، حيث واجهوا ظروفا صعبة للتمكن من متابعة المقابلة.
وكان ثلاثة لاعبين في المنتخب المغربي، وهم المهدي بنعطية، وأشرف حكيمي، ومنير المحمدي، قد بادروا بإرسال جهاز، وأقمصة المنتخب للأطفال المذكورين، وفق ما وثقته صور نشرت على مواقع التواصل.
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