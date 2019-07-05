البياض يسيطر على الشوط الأول من مباراة الأسود ضد بنين

انتهت الجولة الأولى من مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، ضد منتخب بنين، بالتعادل دون أهداف، وذلك ضمن أولى مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، الجارية أطوارها بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.
ولم تفلح العناصر الوطنية في ترجمة استحواذها على مجريات الشوط الأول من المباراة، التي يحتضنها ملعب السلام في القاهرة إلى أهداف، بسبب الانتشار الجيد للاعبي منتخب “السناجب” داخل رقعة الميدان، خاصة في الشق الدفاعي.
ومن المنتظر أن تواصل “أسود الأطلس” سيطرتها على المواجهة خلال شوطها الثاني، مع بعض التغييرات التي سيقدم عليها الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني، من أجل حسم المباراة قي 45 دقيقة الثانية، وبالتالي اقتناص بطاقة التأهل لربع نهائي الكأس القارية.
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