لا زالت مآسي الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط متواصلة، حيث وقفت السلطات المغربية الليلة الماضية على عملية محاولة المئات من المهاجرين الهجرة سرا إلى أوروبا في ظروف صعبة.
وفي ذات السياق، علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة لحوالي 330 مرشحا للهجرة السرية حاولوا عبور مضيق جبل طارق، وذلك على متن قوارب تقليدية خلال ليلة الخميس- الجمعة.
وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأغلبهم ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء، من بينهم نساء وقاصرون وأطفال، نقلوا سالمين نحو مينائي الناظور والقصر الصغير بعدما تلقوا الإسعافات الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية.
ويقول المصدر ذاته، إن ليلة الخميس- الجمعة عدة محاولات للهجرة غير الشرعية، وذلك بعدة مناطق على الواجهة المتوسطية للمملكة.
وكانت البحرية المغربية قد أنقذت قبل أشهر مجموعة من 289 مهاجرا غالبيتهم من دول افريقيا جنوب الصحراء، وسط حديث وزارة الداخلية الإسبانية عن أن نحو 50 ألف مهاجر ولاجىء وصلوا إلى اسبانيا منذ مطلع العام الجاري على متن 1859 زورقا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة واحدة .. 330 مهاجرا غير شرعي يحاولون الهجرة عبر المتوسط والبحرية الملكية تنقلهم لميناء الناظور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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