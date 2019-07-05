أصالة تتحدث عن عنصرية مشاهير تجاه اللاجئين السوريين.. هل بسبب تصريح إليسا بموازين؟

استنكرت الفنانة السورية أصالة نصري، أخيرا، تصريحات مشاهير حول اللاجئين السوريين، معتبرة أنها “عنصرية”، وقد وجد بعضٌ أنها قصدت بكلامها الفنانة اللبنانية، إليسا.

ونشرت أصالة على حسابها صورة مكتوب عليها “لا للعنصرية”، وأرفقتها بتدوينة، كتبت فيها: “كم هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري، الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، والتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يد”.

وأضافت أصالة: “كم هو مخجل الكلمات العنصريّة من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه من توقَعنا ألا يتلفَّظ بهذه الكلمات الدَّخيلة على لغتنا الإنسانيّة، بلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب، من خراب، من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصريّة”.

وتابعت النجمة العربية: “أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان، سواء كان من ديني، أو لا، يتكلّم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أن يُهان مَن احتاج مساعدتي، سواء بيتي أو حضني، أو كلمة قد تُعينه على ما هو فيه، لا للعنصريّة، كلّنا إخوة، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه لا للعنصريّة”.

وفسر الجمهور كلام أصالة، بأنه ردا على تصريحات الفنانة اللبنانية إليسا، التي صرحت على هامش مهرجان موازين أنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين، والفلسطينيين إلى بلادهم، مضيفة أن لبنان أصبح لا يتحمل الأعداد الكبيرة من اللاجئين.