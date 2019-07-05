رسميا: برشلونة يتعاقد مع الهولندي دي يونغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق برشلونة الإسباني وبشكل رسمي مع النجم الهولندي، فرينكي دي يونغ، قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وتواجد دي يونغ في ملعب "كامب نو" معقل البلوغرانا، حيث وقع لمدة 5 مواسم، بعدما خضع للفحص الطبي أمس الخميس بنجاح.

ومن المُقرر تقديم دي يونغ لوسائل الإعلام والجماهير بعد قليل، حيث سيظهر أولا على أرضية الملعب لتحية المشجعين، قبل الذهاب إلى المؤتمر الصحفي.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات.

وكان دي يونغ قد تألق بشكل كبير في الموسم الماضي، مع بطل الدوري الهولندي، حيث ساهم في قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.