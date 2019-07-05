القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق برشلونة الإسباني وبشكل رسمي مع النجم الهولندي، فرينكي دي يونغ، قادما من فريق أياكس أمستردام الهولندي.
وتواجد دي يونغ في ملعب "كامب نو" معقل البلوغرانا، حيث وقع لمدة 5 مواسم، بعدما خضع للفحص الطبي أمس الخميس بنجاح.
ومن المُقرر تقديم دي يونغ لوسائل الإعلام والجماهير بعد قليل، حيث سيظهر أولا على أرضية الملعب لتحية المشجعين، قبل الذهاب إلى المؤتمر الصحفي.
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونًا كمتغيرات.
وكان دي يونغ قد تألق بشكل كبير في الموسم الماضي، مع بطل الدوري الهولندي، حيث ساهم في قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا: برشلونة يتعاقد مع الهولندي دي يونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.