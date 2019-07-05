شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش مرحبا باتفاق "العسكري" و"التغيير": نقف مع السودان في العسر واليسر والان مع التفاصيل
وأعرب قرقاش عن وقوف الإمارات إلى جانب السودان "في العسر واليسر"، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع.
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