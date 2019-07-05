شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يتوصلان لاتفاق بتشكيل المجلس السيادي والان مع التفاصيل

توتنهام هوتسبير x

14:30 آرسنال مانشستر يونايتد x

17:00 ساوثهامتون بورنموث Advertisements x

17:00 مانشستر سيتي وولفرهامبتون x

17:00 كارديف سيتي وست هام يونايتد x

19:30 نيوكاسل يونايتد

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