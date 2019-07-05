الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمعقل الحوثيين

حققت قوات الجيش اليمني، بإسناد التحالف العربي، الجمعة، مكاسب جديدة في معقل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحافظة صعدة، وذلك في معارك متصاعدة لليوم الرابع على التوالي.

وأعلن الجيش الوطني أن وحدات من ألوية حرس الواجب، سيطرت بشكل كامل على تلّتي “السمكة” و"الثائر" في منطقة "بني معين" بمديرية رازح، القريبة من الحدود السعودية.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تطويق مواقع حوثية في سوق شعبي في بني معين وقرى مجاورة لها كانت تتخذها المليشيا أماكن للتحصن فيها.



وتزامنت المعارك، مع إسناد جوي للتحالف العربي، بسلسلة غارات دمرت خلالها مدفع عيار ١٤ في سلسلة جبل” الأذناب”، و استهدفت موقعا لتمركز المليشيا في قرية "شعبان".

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وكثفت مدفعية الجيش الوطني قصفها لمواقع وتحصينات المليشيا في رازح، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية.



وفي سياق إعادة الحياة في اليمن، أعلن الجيش أن الفرق الهندسية انتشلت أكثر من 30 عبوة ناسفة ولغما أرضيا كانت زرعتها المليشيا لإعاقة تقدمات الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانا مهمّا لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.





وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في أكثر من 7 جبهات داخل معاقلهم الرئيسية، وذلك ضمن عملية قطع رأس الأفعى.

دك منصة صواريخ حوثية

وفي محافظة حجة، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية "عبس".

واستهدفت الغارات منصة إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.