أمن أردوغان يعتقل 6 سيدات بزعم الانتماء لـ"غولن"

اعتقلت السلطات التركية، الجمعة، 6 سيدات على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر أمنية.

ووفق المصدر تم اعتقال السيدات الست في ولاية عثمانية، جنوبي البلاد، بتهمة "تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية"، في إشارة لجماعة غولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

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وفي المقابل، تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وأعلن الوزير ذاته، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.



