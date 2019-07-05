وزير يمني يحذر من مخاطر معسكرات الحوثيين لتجنيد الأطفال

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العين الإخبارية - عدن - محمد أحمدالجمعة 2019/7/5 08:18 مساء بتوقيت أبوظبي
جانب من المراكز الصيفية الحوثية - أرشيفية
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجمعة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تنشئ معسكرات لتجنيد الأطفال بإدارة إيرانية تحت مزاعم "المراكز الصيفية".
وحذر الوزير اليمني من استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية، للمخيمات الصيفية في مناطقها وتحويلها إلى معسكرات مغلقة لاستقطاب الأطفال وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على القتال.
وأضاف أن المليشيات الانقلابية مستمرة بقتل أطفال اليمن عبر تجنيد الآلاف منهم والزج بهم إلى جبهات القتال.
وبين الوزير اليمني أن المعلومات تؤكد أن بعض ما تسميه المليشيا مراكز صيفية هي معسكرات إرهابية مغلقة يشرف عليها ويشارك في إدارتها خبراء إيرانيون لتدريب الأطفال على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والدفع بهم في جبهات القتال ونشر الأفكار المتطرفة الدخيلة على اليمن.
وقال إن مليشيا الحوثي لجأت إلى استقطاب وتجنيد الأطفال فيما يسمى المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط في صفوفها بعد انكشاف حقيقة مشروعها بأنها مجرد ذراع قذرة تدار من الحرس الثوري الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وحذر من أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المليشيات سيكون لها انعكاساتها التدميرية في المستقبل على النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين.
ودعا الإرياني كافة الآباء والأمهات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى عدم ترك أطفالهم فريسة سهلة للمليشيا ووقودا لمعاركهم ومخططاتهم التخريبية التي تدار من إيران وتستهدف أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة، بالتحرك لوقف هذه الجرائم وعدم ترك أطفال اليمن تحت رحمة المليشيا الحوثية والسماح لها بالعبث بالطفولة.
وشدد على أن استمرار الصمت إزاء انتهاكات واستغلال المليشيات للأطفال سيجعل اليمن بؤرة للإرهاب والتطرف وسيدفع ثمنه العالم أجمع.
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