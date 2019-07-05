المملكة تؤكد على دعم السودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة، معبرًا عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.