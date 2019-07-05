الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت”، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

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وفرضت قوات الجيش اليمني حصارًا خانقًا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها الميليشيا أماكن للتحصن فيها، بحسب ما أفاد الموقع.

وذكر الموقع، أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي رافقت المعارك، دمرت آليات عسكرية للحوثيين، في حين كثفت مدفعية الجيش اليمني قصفها لمواقع وتحصينات الميليشيا ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.

وأشار الموقع إلى أن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي كانت زرعتها الميليشيات لإعاقة تقدم الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانًا مهمًا لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.