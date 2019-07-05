اخبار العالم

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت”، إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

Advertisements

وفرضت قوات الجيش اليمني حصارًا خانقًا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها الميليشيا أماكن للتحصن فيها، بحسب ما أفاد الموقع.

وذكر الموقع، أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي رافقت المعارك، دمرت آليات عسكرية للحوثيين، في حين كثفت مدفعية الجيش اليمني قصفها لمواقع وتحصينات الميليشيا ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.

وأشار الموقع إلى أن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي كانت زرعتها الميليشيات لإعاقة تقدم الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانًا مهمًا لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا