سلطات جبل طارق تحتجز ناقلة نفط إیرانیة انتهكت قانون العقوبات

بقرار اتخذته الحكومة ولیس بأمر من أي دولة أخرى، أكدت سلطات جبل طارق انها احتجزت الناقلة الإیرانیة للاشتباه بحملها النفط إلى سوریا منتهكة العقوبات.

وكان وزیر الخارجیة الإسباني قال إن السفینة احتجزت في المیاه المقابلة لمنطقة جبل طارق البریطانیة على الطرف الجنوبي لإسبانیا بناء على طلب الولایات المتحدة.

إلا أن حكومة جبل طارق قالت في بیان: “لم نتلق طلبًا سیاسیًا في أي وقت من أي حكومة”.

وأضافت: “ ً تم اتخاذ قرارات حكومة جبل طارق بشكل مستقل تمام ً ا بسبب انتهاكات للقانون الحالي ولیس استنادا إلى أي اعتبارات سیاسیة خارجیة”.

واستدعت طهران السفیر البریطاني لدیها للاحتجاج على احتجاز الناقلة، ودعت الجمعة إلى “الإفراج الفوري عنها”.