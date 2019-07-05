وضعت المملكة العربية السعودية، خطة لتصبح ضمن أكثر 10 دول تقدم الترفيه على مستوى العالم، وفي سبيل ذلك أقامت عدد من الحفلات الغنائية تضم نجوم عالميين.
كما يقيم الدي جي الأمريكي مارشميلو، حفلا يوم 10 يوليو الجاري، وكذلك الدي جي حضور الهولندي مارتن جاركس أحد أهم منظمي الدي جي والموسيقى الإلكترونية في العالم، وذلك يوم 16 يوليو.
تقام جميع الحفلات، بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر الحساب الرسمي لموسم جدة على تويتر.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الموسيقى العالميين مارشيملو وماترن جاركس وسوبر جونيو في المملكة السعودية خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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