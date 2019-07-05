شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي للمياه والأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية. حيث أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم (الجمعة) أن زورقاً حربياً تابع للبحرية الإسرائيلية قام بانتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 150، وأقدم على رمي قنبلة صوتية باتجاه الشواطئ اللبنانية.

وأضاف البيان أن هذا الانتهاك البحري ترافق مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في الأجواء، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني بمتابعة تداعيات الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل».