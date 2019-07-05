شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) دعا مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) إلى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا. دعا مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) إلى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا. واورد بيان المجلس أن «اعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لإطلاق النار».



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