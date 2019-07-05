شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطلب اجتماعاً لوكالة الطاقة الذرية بشأن إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فيينا) قالت البعثة الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلداً لبحث الملف الإيراني. قالت البعثة الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلداً لبحث الملف الإيراني. وقال دبلوماسيون في الوكالة إنهم يتوقعون عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل، بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.



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