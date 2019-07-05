ترمب يروج لقوة أمريكا في خطاب الاستقلال والمعارضون: حملة انتخابية مقنعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ واشنطن

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطابا بمناسبة يوم الاستقلال، قال فيه «لن ننسى أبدا أننا أمريكيون وأن المستقبل ملك لنا، المستقبل ينتمي إلى الشجعان والأباة والأحرار».

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، احتشد الآلاف عند نصب لنكولن التذكاري في واشنطن العاصمة من أجل خطاب ترمب، الذي تمت الدعاية له بأنه «تحية لأمريكا»، والذي قال مشرعون معارضون «إنه سيكون بمثابة حملة انتخابية مقنعة».

وفيما كانت الطائرات الحربية تحلق فوقه والقادة العسكريون خلفه، قال ترمب «اليوم، نجتمع كأمة واحدة بهذه التحية الخاصة جدا لأمريكا، نحتفل بتاريخنا وشعبنا والأبطال الذين يدافعون بفخر عن علمنا - الرجال والنساء الشجعان في جيش الولايات المتحدة».

Advertisements

ولم يتطرق الرئيس الأمريكي إلى أي من قضايا حملته الانتخابية، وركز بدلا من ذلك على موضوعات النجاح الأمريكي والتاريخ العسكري.

وانتقد الديمقراطيون ترمب بسبب إضفاء الطابع العسكري على احتفالات عيد ميلاد الدولة الـ243، وزيادة تكلفة أحداث يوم الرابع من يوليو.

وغضب المعارضون أيضا من قرار البيت الأبيض بإنشاء قسم لكبار الشخصيات خلال خطاب الرئيس، حيث ذهبت التذاكر إلى الحلفاء السياسيين والأفراد العسكريين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في تغريدة له «إن غرور ترمب كبير جدا لدرجة أنه يجري مسيرة حملة الرابع من يوليو في استجداء بائس للاهتمام، والجميع يعرف ذلك».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن دائرة المتنزهات الوطنية كانت تقوم بتحويل ما يقرب من 2,5 مليون دولار لهذا الحدث، وهو ما يمثل مجرد جزء بسيط من التكلفة، وهو ما يتجاوز نفقات السنوات السابقة.