اعتماد زيادة تعريفة التاكسي الأبيض والنقل العام.. تعرف عليها

الموجز

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض، حيث تمت زيادة فتح العداد جنيها واحدا (7 جنيهات بدلاً من 6)، و (50 قرش لكل كيلو متر – و17 جنيها في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة) وفقاً لما نشرته بوابة الأهرام .

وأضافت بوابة الأهرام أنه بالنسبة لتعريفة النقل العام في القاهرة، فالزيادة فيها ستكون جنيها واحدا لكل الخطوط، فالخطوط ذات الـ 5 جنيهات ستصبح 6، والـ 4 ستصبح 5، والـ 3 ستصبح 4 جنيهات.