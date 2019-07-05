ملكة هولندا في «حقل ألغام» مع ابن سلمان

الموجز

ألقت صحيفة هولندية باللوم على مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة، قالت إنهما السبب في الضرر الذي لحق بالملكة ماكسيما بعد لقائها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وفقاً لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية .

وبحسب سبوتنيك تساءلت صحيفة "ncr" ساخرة عما إذا كانت الملكة "غبية بعض الشيء" لتقابل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوقت الذي أصدرت فيه المحققة الأممية أغنيس كالامارد تقريرا يشير إلى وجود أدلة على تورطه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.

وترى ncr أن رئيس الوزراء مارك روتي، ووزير الخارجية ستيف بلوك، يتحملان المسؤولية عما قد يضر بسمعة الملكة بسبب تقييم سياسي خطأ منهما، وأنهما يتحملان فقدان الملكة مصداقيتها، بغبائهما.

وتابعت ncr أنه كان ينبغي على رئيس الوزراء ووزير الخارجية عدم السماح للملكة بمواصلة اجتماعها مع محمد بن سلمان، وبالتأكيد ليس مباشرة بعد نشر تقرير الأمم المتحدة، فقد كانت الخارجية على الأقل ساذجة بلا حدود لو اعتقدت أن القضية لن يتم ملاحظتها، لافتة إلى أن وزير الخارجية يستحق تصويتا برلمانيا على طرح الثقة فيه.

وأوضحت ncr أن وزيري المالية والتجارة الهولنديين ألغيا زيارتيهما إلى المملكة العربية السعودية بعد مقتل خاشقجي، ولذا كان من الأفضل أن يكون الحذر نفسه موجودا حين تجتمع الملكة مع ولي العهد السعودي.

ودافعت الحكومة الهولندية بقوة عن الملكة ماكسيما بعد انتقادها من قبل مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة لمقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع الماضي دون ذكر اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

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ووذكرت سبوتنيك أن تقرير أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة، الشهر الماضي خلص إلى أن الدولة السعودية كانت مسؤولة عن مقتل خاشقجي، وأن هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد قد علم بذلك مسبقاً، وانتقدت المحققة الأممية بشدة إخفاق ماكسيما في التحدث، بحسب ما أوردته صحيفة "آيرش تايمز" الآيرلندية.

هذه ردة فعل كالامارد على صور ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مع ترامب وملكة هولندا

علقت أغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على مصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ولقاء الأخير مع ملكة هولندا، ماكسيم بحسب ما نشرته CNN.

وتابعت CNN k جاء ذلك في تغريدة لكالامارد على صفحتها بتويتر، حيث قالت في تعليق على تقرير مصافحة ترامب ومحمد بن سلمان قائلة: "عزيزي دونالد ترامب، عندما التقيت بولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هل ناقشت قتل السيد خاشقجي، التسلسل القيادي، التحقيق الفاشل، المحاكمة المغلقة؟ بإمكانك احداث كل التغيير في البحث عن العدالة لجمال".

وعن لقاء ملكة هولندا مع ولي العهد السعودي، قالت كالامارد في تغريدة منفصلة: "يا صاحبة السمو الملكي، عندما قدمت لمحمد بن سلمان شرف لقائك، أنا أؤمن أنك أبرزت قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء، التحقيقات الفاشلة، وعدم التركيز على التسلسل القيادي، المحاكمة المغلقة، أنا واثقة أنك طالبت بالعدالة لجمال".