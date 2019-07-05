مديرية الجمارك ضبطت كميات من المواد الإستهلاكية المهربة من سوريا

ضبطت ​المديرية العامة للجمارك​ كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية المهربة من ​سوريا​، داخل مستودع كبير في صيدا يملكه شخص من الجنسية السورية. وتم نقل البضاعة المضبوطة الى مركز شعبة المكافحة البرية في صيدا لاجراء المقتضى.

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