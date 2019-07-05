أكّد وزير الداخلية السابق النائب ​​نهاد المشنوق​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "من الواضح أنّ وزير العدل ألبرت سرحان قد غلّب ولاءه السياسي على سمعته المهنية وأكرّر ما قلته في 3 أيّار الماضي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت فتكون ​وزارة العدل​ قد تحوّلت إلى دكانة سمانة وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله".

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كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت فتكون وزارة العدل قد تحوّلت لدكانة سمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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