فضلت مصادر أمنية مطلعة على مسار التحقيقات لأحداث ​قبرشمون​، للـ OTV، عدم الحديث عن كمين وإنما عن اعتراض موكب وفعل استجر ردة فعل". أما بالنسبة لإصابة الشاب سامو غصن، فرجحت المصادر الأمنية أنها "من نيران صديقة وأن الأخير هو الذي أصاب الفرد الأول للديمقراطي وفقًا لفيديو يرسم الأحداث".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للـOTV: نفضل عدم الحديث عن كمين بل عن اعتراض موكب وفعل استجر ردة فعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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