أكد قائد مدرسة ​القوات​ الخاصة في ​الجيش​ اللبناني العميد الركن فادي مخول حفل تخريج دورة تنشئة مغوار /65/ باسم العريف الشهيد لويس حرب ممثلا قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ أن "التطوير الذي تخضع له مدرسة القوات الخاصة، والذي شمل معظم أنواع القتال الخاص، كالتدريب على القتال ضمن الوحدات الصغرى وتنفيذ دوريات خلف خطوط العدو والمداهمات والرمايات باستخدام مختلف الأسلحة العضوية، وتطبيق المعلومات المكتسبة في ​مناورات​ بالذخيرة الحية إلى جانب كيفية استخدام التقنيات الحديثة بمهارة عالية، هو من وسائل الرد على تهديدات الأعداء الأكثر خطورة على الوطن، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يمتلك أسلحة وتكنولوجيا متطورة، و​الإرهاب​ الذي يستخدم في عمله الإجرامي أساليب ووسائل غير تقليدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر العميد الركن مخول ممثلا قائد الجيش: تطوير مدرة القوات الخاصة هو رد على تهديدات الأعداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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