درغام: زيارة باسيل لطرابلس ستكون ناجحة وطبيعية وهو مرحب به في عكار

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لطرابلس ستكون ناجحة وطبيعية"، مشيرًا إلى أنه "مرحب بباسيل في عكار من كافة الطوائف والمكونات والفئات. إننا نثق بذلك لأن عكار هي العيش المشترك والجيش اللبناني وتربت على الوطنية والضيافة وباسيل له شعبيته فيها والتيار الوطني الحر هو القوة الثانية في عكار".
ولفت درغام، في تصريح تلفزيوني، إلى أنها "مناسبة لنقول إنه لا يوجد منطقة مقفلة على أي أحد والمناطق اللبناينة يحق للجميع زيارتها وأهلا وسهلًا بالجميع. نستقبل كل الزعماء في حفاوة"، موضحًا أن "بعض الآراء الفردية لا تعبر عن المجتمع العكاري ولا يمكن حصرها وهي طبيعية"، مضيفًا: "وجهنا دعوة لمنسقية تيار المستقبل في عكار ونتشارك معهم كافة المناسبات والعلاقة جيدة معهم. أعتقد أنهم سيشاركون
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