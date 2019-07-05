سرحان: أمارس مهامي وفق مبادئ العدل دون تحيز ودون تغليب أية مصلحة غير المصلحة العامة

شدّد وزير العدل ​ألبير سرحان​، على "أنّني أطمأن جميع الغيارة على استقلاليّة السلطة القضائيّة وسمعتها، إلى أنّني أمارس مهامي وفق مبادئ العدل دون تحيّز ودون تغليب أية مصلحة غير المصلحة العامة الّتي أدرِكُ جيّدًا، كما كنتُ دائمًا".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "شؤون ​القضاء​ تعالج بالعمل المتزن والصامت".

وكان قد ركّز الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ أنّ "من الواضح أنّ سرحان​ قد غلّب ولاءه السياسي على سمعته المهنيّة. وأكرّر ما قلته في 3 أيّار الماضي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، فتكون ​وزارة العدل​ قد تحوّلت إلى دكانة سمانة، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أفترض أنّ سرحان أيضًا لا يقبل بأن تتحوّل الوزارة، على أيّامه، إلى مسرحٍ للثأر السياسي".