اللواء ابراهيم حول حادثة الجبل: الامور تتقدم بالاتجاه الصحيح

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أن "جميع الافرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة الجبل والاتفاق يسير على قدم وساق"، مشيرا الى اننا "لا نريد تحويل الوقت إلى عامل ضغط". وفي حديث تلفزيوني أعلن ابراهيم أنه "طمأنت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأن الامور تتقدم بالاتجاه الصحيح".

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