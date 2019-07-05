الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق مختلفة في بحمدون ويحمر والسامرية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أكوام من ​النفايات​ في بحمدون/ المنية- ​الضنية​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في يحمر- ​النبطية​، وحريقًا شبّ في أعشاب يابسة في السامرية-الكورة".