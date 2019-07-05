توقيف شخص في شكا هرّب أدوية من سوريا بهدف بيعها للسوريين بلبنان وضبط كمية كبيرة منها

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لمكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول إقدام شخص مجهول الهوية على تهريب أدوية من ​سوريا​، وبيعها للسوريين في ​لبنان​ دون ترخيص ودون حصوله على رخصة صيدلي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى التوصّل إلى معرفة هويّة المشتبه به، وبتاريخ 5 تموز 2019 داهمت قوة من هذا المكتب منزله في شكا وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى: "م. ب." وهو لبناني من مواليد عام 1965".

وذكرت المديرية "أنّها ضبطت بداخل منزله كميّة كبيرة من ​الأدوية​ المهربة"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جاري بإشراف ​القضاء​ المختص".