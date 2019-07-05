كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، حول إقدام شخص مجهول الهوية على تهريب أدوية من سوريا، وبيعها للسوريين في لبنان دون ترخيص ودون حصوله على رخصة صيدلي".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بناءً عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى التوصّل إلى معرفة هويّة المشتبه به، وبتاريخ 5 تموز 2019 داهمت قوة من هذا المكتب منزله في شكا وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى: "م. ب." وهو لبناني من مواليد عام 1965".
وذكرت المديرية "أنّها ضبطت بداخل منزله كميّة كبيرة من الأدوية المهربة"، مبيّنةً أنّ "التحقيق جاري بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص في شكا هرّب أدوية من سوريا بهدف بيعها للسوريين بلبنان وضبط كمية كبيرة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.