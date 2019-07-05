أسود ردا على المشنوق: "القضاء بسمنة وبزيت كان على أيامكم وعهركم هز الدني"

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، إلى الوزير السابق ​نهاد المشنوق​، مشدّدًا على أنّ "​القضاء​ بسمنة وبزيت كان على أيامكم مثل مناقصات ​لوحات السيارات​ و"بسمنة وكتير زيت".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الفرق أنّ تركيب ملفات وتبنّيها لإبعاد الأنظار عن بعض القضاة من أمثال "طال عمرك، بوسني خدك ولحّسني دولارك، حملني منشفتك"، ليسوا من القضاة الّذين نعرفهم وليس لدينا منهم. "عهركم هزّ الدني".

وكان قد أكّد المشنوق أنّ "من الواضح أنّ وزير العدل ​ألبرت سرحان​ قد غلّب ولاءه السياسي على سمعته المهنيّة. وأكرّر ما قلته في 3 أيّار الماضي: إذا كان هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، فتكون ​وزارة العدل​ قد تحوّلت إلى دكانة سمانة، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بحصوله".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أفترض أنّ سرحان أيضًا لا يقبل بأن تتحوّل الوزارة، على أيّامه، إلى مسرحٍ للثأر السياسي".