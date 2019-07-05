إيهاب حمادة: الموازنة لم تخضع لرؤية اقتصادية واضحة

إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​إيهاب حمادة​ "​الموازنة​ لم تخضع لتخطيط كاف، وهي لا تمتلك رؤية اقتصادية واضحة"، معتبرا أن "الحرمان في ​بعلبك الهرمل​ ما زال يرهقنا، وتغييب الإنماء ما زال قائما، وسد العاصي و​الجامعة اللبنانية​ خير مثال، وكذلك مجلس إنماء بعلبك الهرمل، فأين أصبح اقتراح القانون في هذا المجال؟"، مناشدا "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ سعد الحريري أن "تكون بعلبك الهرمل على خريطة الإنماء".

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