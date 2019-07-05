الضاهر: سمعت من الحريري أن العمل لمصلحة البلد ومعالجة أزماته هو الأهم لاستقراره

لفت النائب السابق ​خالد الضاهر​، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط"، إلى أنّ "الحريري كان كعادته، تفاؤله دائم وحرصه دائم وتدويره للزوايا دائم ومسؤوليّته كبيرة، وإن كنت قد لاحظت أنّه يشعر بالانزعاج من هذا الجو السياسي القائم الّذي لا يخدم البلد، إلّا أنّه مصرّ على أن يكمل المسيرة والتعاون مع الطيّبين والسير في معالجة كلّ القضايا بحكمة وأناة".

وأوضح أنّ "الحريري يعمل على مطالبة الجميع بتحمّل مسؤوليّاتهم، ويقول إنّه الآن ليس وقت الخطابات والكلام، وإنّما وقت العمل لمعالجة شؤون هذا البلد. وقد سمعت منه أنّ العمل لمصلحة البلد ومعالجة كلّ أزماته، المتعلّقة ب​النفايات​ و​الموازنة​ وغيرهما، والانتهاء من القضايا الأساسيّة هو الأهم، حتّى يستقرّ البلد ويسير على السكّة الصحيحة".

وبيّن الضاهر "أنّني بحثت مع الحريري ما جرى من لغط حول كلام رئيس ​بلدية بيروت​ عن محرقة في عكار أو ​بعلبك​. وقد أوضح الحريري أنّ رئيس البلدية كان في معرض كلام عن شروط ​المحارق​، وذُكرت عكار، والأمر ليس فيه إساءة لعكار، بل إنّه أكّد أنّه لا يقبل أن تكون هناك أيّ إساءة لعكار".

وركّز على أنّ "في مواضيع المشاريع، كلّنا ننتظر إقرار الموازنة وتنفيذ مقرّرات "​مؤتمر سيدر​"، بما ينعكس إيجابًا على المشاريع الضروريّة الّتي تخدم ​لبنان​ وتعزّز الثقة بالدولة والمؤسسات، آملين أن تسود لغة القانون وأن يطبّق ​الدستور​ وينتهي ​السلاح​ غير الشرعي الذي يضرب أسس الدولة ويعمل على إضعافها".

وأكّد أنّ "الأمل بالله كبير والجهود مستمرّة، والحريري حريص كلّ الحرص على إكمال المسيرة مع كلّ المخلصين لخدمة هذا البلد".