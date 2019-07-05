أكد رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال أرسلان​ أن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ لو كشف عن ما يعرفه وما سلمناه اياه من مستندات بخصوص حادثة قبرشون لما كان احد تهجم عليه"، مشيراً الى أن "الهجوم على وزير الدفاع يدل على أن انطلاق للتهويل واخفاء حقائق".

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كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: الهجوم على وزير الدفاع يدل على أن انطلاق للتهويل واخفاء حقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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