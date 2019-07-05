دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصر - صورة أرشيفية"غلوبال فاير باور": مصر أقوى من أمريكا بالصواريخ ومن تركيا وإسرائيل بالبحرية والطيران

يصنف الجيش المصري في الترتيب 12 عالميا، رغم تراجع ترتيبه من المرتبة 10، إلا أنه لا يزال يحتفظ ببعض نقاط القوة التي تجعله يتفوق على جيوش من الأقوى في العالم.

ووفقا لموقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في ترتيب الجيوش، فإن الجيش المصري يتفوق على جيوش الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل في سلاح الدفاع الجوي والصواريخ، حيث يمتلك 1100 بطارية صواريخ تضعه في المرتبة 5 بين أقوى الجيوش الممتلكة لهذا السلاح في العالم.

ومعلومات الموقع تؤكد، أن الولايات المتحدة تقع في المرتبة 6 بعد مصر بامتلاكها 1056 بطارية، فيما تأتي تركيا في المرتبة 12 بـ350 بطارية وإسرائيل في المرتبة 26 بـ150 بطارية.

لم يتوقف تفوق مصر على تركيا وإسرائيل في بطاريات الدفاع الجوي فقط، بل تتفوق عليهما بسلاح الطيران وتحتل المرتبة التاسعة بـ1.092 طائرة حربية، بينما تشغل تركيا المرتبة العاشرة بـ1.067، وإسرائيل في المرتبة الثامنة عشرة بـ595.

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كما تتفوق مصر على تركيا وإسرائيل بسلاح البحرية، حيث تمتلك وفقا للموقع 319 آلة بحرية تضعها في المرتبة السادسة بين أقوى جيوش العالم، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثانية عشرة بـ194 آلة، وإسرائيل في المرتبة السابعة والثلاثين بـ65.

وتقع مصر في المرتبة الثانية عشرة من حيث القوة العسكرية متفوقة على إيران وإسرائيل، بينما تحتل تركيا المرتبة التاسعة بين أقوى جيوش العالم.

المصدر: RT