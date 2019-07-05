شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن ثروة حمد بن جاسم واتهامه بغسيل الأموال واستغلال النفوذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "قطريليكس" المعارض للنظام تقريرا عن قصة صعود حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى الأسبق حيث وصفه بـ"هامان الدوحة "، وأشار إلى أن ثروته تتجاوز الـ12 مليار دولار واتهمه بنشر الفساد والرشوة فى أرجاء الإمارة الخليجية، وهذه أبرز المعلومات التى جاءت فيه:

-عين وزيرا للخارجية، في 1 سبتمبر 1992.

- ظل لأكثر من 15 عاما يتحكم فى اقتصاد قطر من كل الجهات.

- ثروته المعلنة تتجاوز 12 مليار دولار، في صورة أموال سائلة واستثمارات متعددة داخل قطر، وفي أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم".

-اتهمه التقرير بأنه جنى المليارات من أموال الشعب القطرى وأودعها فى جيبه الخاص.

- متهم بغسيل الأموال على خلفية صفقة أسلحة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مع شركة بي إيه أي سيستمز.

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- تورط في عملية اغتصاب أرض مملوكة لفواز العطية "الناطق الرسمي السابق لقطر"، والمقدرة بـ20 ألف متر مربع، وغيرها من القضايا.

- استغل مناصبه السياسية للانتفاع المصلحي، ما ساعده على شراء مجموعة من العقارات في مدينة نيويورك بقيمة تزيد عن ربع مليار دولار.

- يمتلك حصص متفرقة في شركة طيران القطرية، وشركة الديار العقارية القطرية، ومشروع لؤلؤة قطر وحصة في متاجر هارودز البريطانية التي اشترتها حكومة الدوحة بقيمة 2.2 مليار دولار.

- تعتبر شركة هيرتاج النفطية في لندن، أحد أكبر الاستثمارات التي استحوذ عليها حمد بن جاسم، بقيمة تصل لـ1.6 مليار دولار.

- استثماراته في دويتشه بنك تصل قيمتها لـ1.4 مليار دولار.