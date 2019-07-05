ترامب: الزعماء الأجانب يحبون إيفانكا ولا أجهزها لمنصب سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يجهز ابنته إيفانكا ، لتولي منصب عام بعد دورها الضخم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان.

وأضاف ترامب للصحفيين اليوم الجمعة خارج البيت الأبيض " لا أهيئها ( ايفانكا) لمنصب.

وتابع ترامب "الزعماء الأجانب يحبونها" ووصف أداءها في قمة مجموعة العشرين بـ "الرائع".

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واعتبر ترامب أن ابنته قدمت تضحيات كثيرة.

وقال آخرون أن إيفانكا ترامب، التي تعمل مستشارة للرئيس، كانت تتدخل في محادثات الرؤساء ورؤساء الوزراء الأجانب خلال القمة الأخيرة في اليابان.

وتعرض الرئيس لانتقادات لدور عائلته في البيت الأبيض.

ويقوم صهره جاريد كوشنر أيضا بأدوار رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المحاولة المتوقفة الأخيرة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.