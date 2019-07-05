حبس مسن حرض طالبة على الهرب وتزوجها عرفيًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، حبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتحريض فتاة قاصر على الهروب من منزل أسرتها والزواج منها عرفيًا.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة "هـ. ف." 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مُقمية بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بغيابها عن منزل الأسرة منذ يومين.

وتبين أن الفتاة تعرفت على موظف بالمعاش، مُقيم بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت باتفاقهما على الزواج والهرب من منزل أسرتها وتزوجها عرفيًا، فيما جرى تحديد مكان الفتاة وضبطها هي ومن قامت بالهرب معه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3812 إداري ديرب نجم لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم وتسليم الفتاة إلى أسرتها.